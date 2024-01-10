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Bilal Erdoğan, Rusya'da üniversitelerle temaslarda bulundu

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Moskova Devlet Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'nde temaslarda bulundu. Erdoğan, üniversitelerin rektörleriyle görüşerek İbn Haldun Üniversitesi'nin hedeflerini ve başarılarını paylaştı. Ayrıca, Türk-Rus araştırma merkezi kurulması için ortak çabaların olacağı belirtildi.

Bilal Erdoğan, Rusya\'da üniversitelerle temaslarda bulundu
10.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:18
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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Rusya'da Moskova Devlet Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesinde temaslarda bulundu.

Erdoğan'a, Moskova'daki üniversite ziyaretlerinde, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç eşlik etti.

Moskova Devlet Üniversitesinde Rektör Viktor Sadovniçiy ile görüşmesinde konuşan Bilal Erdoğan, çok iddialı ve dünya çapında bir üniversite kurmak için yola çıktıklarını belirtti. İbn Haldun Üniversitesinin sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olma amacını taşıdığını kaydeden Erdoğan, yabancı dil eğitiminde de ön planda olan güçlü bir üniversite olmak istediklerinin altını çizdi. Erdoğan, şu anda uluslararası öğrenci oranıyla Türkiye'de birinci sırada olduklarını ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesinin öğrencilerinin yarıdan fazlasının yüksek lisans, doktora öğrencisi olduğunu belirterek bu hususta Türkiye birincisi olduklarını kaydeden Erdoğan, öğrencilerin yüzden 90'ının burslu olması özelliğiyle de üniversitenin Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça diliyle üç dilli bir üniversite olduklarını hatırlatan Erdoğan, üniversite bünyesinde birçok araştırma merkezleri kurduklarını ifade etti. Erdoğan, "Bunların en faal olanı Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezidir." dedi.

Kendisinin yaklaşık 12 yıldır eğitim faaliyetlerinin içerisinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Özellikle Türkiye'deki akademik araştırmaların ve çalışmaların seviyesini artırmak için özel bir ilgim olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

İki üniversite arasındaki somut ilişkileri ele alacaklarını söyleyen Erdoğan, bunun yanı sıra iki ülkenin eğitim sistemleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek durumlara da destek olacaklarını dile getirdi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da üniversite hakkında detaylı bilgi verdi. Üniversitelerinin en temel amacının Türk toplumunu bulunduğu coğrafyada yaşayan toplumlarla beraber geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Arkan, dijital teknolojiler ve yapay zeka konusuna çok önem verdiklerinin altını çizdi.

Arkan, "Türkçe ve Rusça öğrenme kapasitesinin artırılması, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesine neden olacaktır." dedi.

Arkan ayrıca, iki üniversite arasında ortak çabalar sonucunda Türk-Rus araştırma merkezinin kurulmasını umduklarını söyledi.

Görüşmede İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan ve Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Sadovniçiy, iki üniversite arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Bilal Erdoğan, daha sonra yine Moskova'da bulunan Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesini ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet üniversite kapısında öğrenciler tarafından karşılandı ve Rus geleneklerine göre misafirlere tuzlu ekmek ikram edildi.

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Rektör Vekili Yuliya Ebzeyeva ve beraberindeki heyet ile görüşen Erdoğan üniversite hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, üniversitede eğitim alan Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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