Bilanço Mükelleflerine e-Defter Zorunluluğu - Son Dakika
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Bilanço Mükelleflerine e-Defter Zorunluluğu

Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler, 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına geçecek.

08.11.2024 09:47
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Vergiye uyumu artırma çalışmaları kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı yeni yıldan itibaren elektronik defter (e-Defter) uygulaması kapsamına alınıyor.

Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanan Elektronik Defter Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacak. Söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 2012 yılından bu yana elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin e-Defter'e dahil olmaları zorunluydu.

Bu kapsamda yaklaşık 720 bin mükellefin defterikebir ve yevmiye defterleri elektronik ortamda tutuluyor.

Değişiklikle yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin e-Defter uygulamasına dahil olması öngörülüyor. Bu sayede kağıt, yazıcı ve noter masrafları gibi maliyetlerden tasarruf edilebilecek.

Sürelerde de değişiklik yapıldı

Düzenlemeyle e-Defter uygulamasında tutulan defterler ile bunlara ilişkin beratların Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda yüklenmesine ilişkin sürelerde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, meslek mensuplarının yoğunluğunun dengelenmesinin yanı sıra sistemlerde oluşabilecek yükün de dağıtılması amacıyla söz konusu süreler gelir vergisi ve diğer mükellefler için farklılaştırıldı.

Yükleme süreleri, gelir vergisi mükelleflerinden defter ve berat dosyalarına ilişkin, aylık yükleme tercihinde bulunanlar için ilgili olduğu ayı takip eden 4'üncü ayın 10'uncu günü sonuna kadar, 3 aylık dönemde yükleme tercihinde bulunanlar için geçici vergi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10'uncu günü sonuna kadar olacak şekilde düzenlendi.

Kurumlar vergisi mükellefleri gibi diğer mükellefler ise söz konusu ayların 14'üncü günü yükleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Eksik bilgilere ceza kesilecek

Tebliğle, GİB tarafından yetkilendirilen uyumlu yazılım firmalarından e-Defter uygulamasına ilişkin usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenlere uygulanacak işlemler düzenlendi.

Bu kapsamda, eksikliği tespit edilen uyumlu yazılım firmalarına özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliğin giderilmesi istenecek.

Verilen sürede söz konusu eksiklikleri gidermeyen uyumlu yazılım firmaları ile giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içinde birden fazla kez tespit edilenlerin yazılım uyumluluk onayları GİB tarafından iptal edilebilecek.

Tebliğdeki düzenlemelerle vergiye uyumun artırılması hedefleniyor.

Tebliğin, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yeni yıldan itibaren e-Defter'e dahil olmalarına ilişkin hükümleri 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek, diğer hükümler ise bugünden itibaren uygulanacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Noter, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilanço Mükelleflerine e-Defter Zorunluluğu - Son Dakika

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