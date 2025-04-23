Bilecik Belediye Başkanı, Çocukları Makamında Ağırladı

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları makamında ağırladı. Subaşı, "Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Bizler, size barış içinde, özgür bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Ama unutmayın, yarının Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz" dedi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Eslem Nur, Tuğra ve Hira Nur'u konuk etti. Çocukları kapıda çiçekle karşıyan Subaşı, bayramlarını kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye ve şehir hakkında çocuklara bilgi veren Başkan Subaşı, onlara kendisinden yapmasını istedikleri proje ve çalışmaları sordu.

"Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz"

Çocuklara hitaben konuşan Subaşı, "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Bizler, size barış içinde, özgür bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Ama unutmayın, yarının Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Adaletin, eşitliğin, kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeyi kurmak sizin ellerinizde. Bayramınız kutlu olsun, neşeniz hiç eksik olmasın" dedi.

Çocuklar ve aileleri de Başkan Subaşı'na konukseverliği ve yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.