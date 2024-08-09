Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Bayırköy'den getirilen kent mobilyaları iade edildi

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Bayırköy'den Bilecik'e getirilen kent mobilyalarının iade edildiğini belirterek, "Bayırköy halkının mallarını Bilecik'e getirerek siyasi kampanyalarında kullanmak istediler. Ancak bu yakışıksız hareketin karşılığını hem Bayırköy halkı hem de Bilecik halkı sandıkta çok güzel bir şekilde verdi" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde Bayırköy Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne getirilen kent mobilyaları iade edildi. Başkan Subaşı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nde güzel bir seçim süreci atlattık. Ancak bazı olumsuz durumlarla da karşılaştık. Bilecik Belediyesi'nin atlattığı usulsüzlük ve karanlık bir dönem olan 75 günlük süreçte sanki Bilecik Belediyesi'nin ekip ve ekipmanı yokmuşçasına Bayırköy'den Bilecik'e kent mobilyaları getirildi. Bayırköy halkının mallarını Bilecik'e getirerek siyasi kampanyalarında kullanmak istediler. Ancak bu yakışıksız hareketin karşılığını hem Bayırköy halkı hem de Bilecik halkı sandıkta çok güzel bir şekilde verdi. Bizler de göreve geldikten sonra Bayırköy halkının kent mobilyalarını Bayırköy Belediye'mize iade ettik. Yerlerine kendi atölyemizde öz imkanlarımızla ve kendi ekibimizle ürettiğimiz kent mobilyalarımızı koyduk. Halen de şehrimizi kent mobilyaları ile donatmaya devam ediyoruz. Aykut Başkan'ımızla da her zaman iletişim halindeyiz. Her alanda iş birliğini sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz."

Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde son bir yıl içinde üretimi yapılan 250 bank ve 100 adet piknik masası da başta dinlenme ve piknik alanları olmak üzere sokak ve cadde kenarları, okul ve cami bahçelerinde vatandaşların kullanımına sunuldu.