Bilecik Belediye Başkanı Müteahhitlerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Müteahhitler Derneği üyeleriyle düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmaları kapsamında Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve şehirde faaliyet gösteren müteahhitlerle iftarda bir araya geldi. Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik birim çalışanları da yer aldı. Müteahhitlerin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.

"Kentimizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk"

Gerçekleştirilen buluşma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Bilecik Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve ilimizde yer alan müteahhitleri, başkan yardımcılarımız ve imar komisyonumuzla birlikte Vadipark Sosyal Tesislerimizde düzenlediğimiz iftar programında ağırladık. Birlik ve dayanışma içinde geçirdiğimiz bu anlamlı akşamda, kentimizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve üyeleri de düzenlenen buluşmanın önemine değinerek Başkan Subaşı'ya misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.