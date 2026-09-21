Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kayseri\'deki Tarihi Kentler Birliği meclisinde konuştu

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Tarihi Kentler Birliği'nin Kayseri'de düzenlenen 2026 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Subaşı, "Kentlerimizin tarihini ve kültürel mirasını korumak ve şehirlerimizin ortak birikimini paylaşmak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın tüm kentlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Subaşı, şehir dışı çalışmaları kapsamında Kayseri'de düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve Belediye Meclis Üyesi Funda Didem Mean'nın da katıldığı programda Başkan Subaşı, toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda şehirlerde yapılan çalışmalar ele alınırken, yapılacak plan ve projelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Subaşı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı için Kayseri'deyiz. Kentlerimizin tarihini ve kültürel mirasını korumak, geçmişten aldığımız değerleri geleceğe taşımak ve şehirlerimizin ortak birikimini paylaşmak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın tüm kentlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında bir araya gelen Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Erciyes Kayak Merkezi'ni de ziyaret ederek tesisleri inceledi. İki günlük programda Kayseri'nin tarihi dokusu, kültürel mirası ve kentte yürütülen çalışmalar da yerinde değerlendirildi.