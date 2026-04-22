Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği'ne Verilen Ödülü Teslim Aldı

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Romanya'da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Dernekleri Ağı (NALAS) 21. Genel Kurulu'na katılarak, Marmara Belediyeler Birliği'ne verilen ödülü teslim aldı.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı programda Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'ni temsilen yer aldı. Subaşı, düzenlenen programda encümen üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği'ne verilen ödülü teslim aldı.

"Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin hayata geçirdiği başarılı uygulamaların ödüllendirildiği buluşmada konuşan Başkan Subaşı, "Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz Cemil Arslan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte katıldık. Marmara belediyelerin iyi uygulama örnekleri seçim komitesi tarafından çok başarılı bulunduğu için bölgedeki belediyeler adına özel bir ödülün encümen üyesi olduğum Marmara Belediyeler Birliği'ne layık görülmesi bizler için büyük bir onur oldu. Ayrıca, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in öncülüğünde hayata geçirilen bir proje 'Döngüsel Ekonomi' kategorisinde 2026 Yeşil Şampiyonlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Sayın Bozbey adına bu anlamlı ödülü teslim almak ise benim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Bölgemizde ve ülkemizde adil, yeşil ve dirençli kentler hedefiyle; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Subaşı, belediye başkanları arasında fikir alışverişlerinin yapıldığı programın son derece verimli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.