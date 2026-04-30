Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Tekrar Encümen Üyesi Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 10:34  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1’inci Olağan Meclis Toplantısı'nda tekrar encümen üyesi olarak seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Meclis Toplantısı belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yeni başkan olarak seçildiği toplantıda, Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı da tekrar encümen üyesi olarak seçildi.

Birliğin çalışma ve projeleri hakkında fikir alışverişlerinin de yapıldığı toplantı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Melek Mızrak Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Yapılan seçimler sonucunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ile birlikte tüm encümen ve komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

"Kentlerimizi daha yaşanabilir daha güçlü yapmak için çalışacağız"

Kentlerimiz adına dayanışmayı güçlendiren birliğimizin yeni döneminde, Bilecik'imizi temsilen ben de encümen üyeliği görevini yeniden alma sorumluluğunu üstlendim. Gerçekleştirdiğimiz ilk encümen toplantımızla birlikte; kentlerimizin daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı ortak akıl ve iş birliği içerisinde sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:04:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.