Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Tekrar Encümen Üyesi Oldu

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Meclis Toplantısı'nda tekrar encümen üyesi olarak seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Meclis Toplantısı belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yeni başkan olarak seçildiği toplantıda, Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı da tekrar encümen üyesi olarak seçildi.

Birliğin çalışma ve projeleri hakkında fikir alışverişlerinin de yapıldığı toplantı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Melek Mızrak Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Yapılan seçimler sonucunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ile birlikte tüm encümen ve komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

"Kentlerimizi daha yaşanabilir daha güçlü yapmak için çalışacağız"

Kentlerimiz adına dayanışmayı güçlendiren birliğimizin yeni döneminde, Bilecik'imizi temsilen ben de encümen üyeliği görevini yeniden alma sorumluluğunu üstlendim. Gerçekleştirdiğimiz ilk encümen toplantımızla birlikte; kentlerimizin daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı ortak akıl ve iş birliği içerisinde sürdüreceğiz."