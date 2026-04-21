Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköylü Kadın Çiftçilere Sulama Borusu Dağıttı - Son Dakika
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköylü Kadın Çiftçilere Sulama Borusu Dağıttı

21.04.2026 14:27  Güncelleme: 15:02
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, talep doğrultusunda Yeniköylü kadın çiftçilere sulama borusu dağıttı. Subaşı, "İmkanlarımız ölçüsünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, talep doğrultusunda Yeniköylü kadın çiftçilere sulama borusu dağıttı. Subaşı, "İmkanlarımız ölçüsünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

Bilecik'te belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çalışanların katıldığı dağıtım programı, Yeniköy'de gerçekleştirildi. Programda çiftçilerle bir araya gelen Başkan Subaşı, köy sakinleriyle sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlatan Subaşı, "Yeniköylü kadın çiftçilerimizi belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz ay yine kendileriyle bir araya geldik. Biz de Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüşsünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon fideyi ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıttık"

Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar yaklaşık 3 milyon fideyi ücretsiz olarak çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Subaşı, "Bu anlamda daha önceki dönemlerde de yaklaşık 3 milyon kadar fideyi ücretsiz köylerimizdeki çiftçilerimize verdik. Dört yıldır bu fide dağıtma geleneğini sürdürüyoruz. Hem yazlık hem de kışlık fide dağıtımı yapıyoruz. Kadınlarımızın çalışkanlığını, fedakarlığını biliyoruz. O yüzden bizden de küçük de olsa bir katkı olsun diye sulama borularını dağıttık" ifadelerini kullandı.

Yeniköy Muhtarı Abdullah Keskin ve çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköylü Kadın Çiftçilere Sulama Borusu Dağıttı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköylü Kadın Çiftçilere Sulama Borusu Dağıttı - Son Dakika
