Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Yeniköylü Kadın Çiftçilere Sulama Borusu Dağıttı

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, talep doğrultusunda Yeniköylü kadın çiftçilere sulama borusu dağıttı. Subaşı, "İmkanlarımız ölçüsünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

Bilecik'te belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çalışanların katıldığı dağıtım programı, Yeniköy'de gerçekleştirildi. Programda çiftçilerle bir araya gelen Başkan Subaşı, köy sakinleriyle sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlatan Subaşı, "Yeniköylü kadın çiftçilerimizi belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz ay yine kendileriyle bir araya geldik. Biz de Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüşsünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon fideyi ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıttık"

Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar yaklaşık 3 milyon fideyi ücretsiz olarak çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Subaşı, "Bu anlamda daha önceki dönemlerde de yaklaşık 3 milyon kadar fideyi ücretsiz köylerimizdeki çiftçilerimize verdik. Dört yıldır bu fide dağıtma geleneğini sürdürüyoruz. Hem yazlık hem de kışlık fide dağıtımı yapıyoruz. Kadınlarımızın çalışkanlığını, fedakarlığını biliyoruz. O yüzden bizden de küçük de olsa bir katkı olsun diye sulama borularını dağıttık" ifadelerini kullandı.

Yeniköy Muhtarı Abdullah Keskin ve çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.