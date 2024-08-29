Bilecik Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Etkinliklerle Kutluyor

Güncel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı etkinliklerle kutlayacak. Hazırlanan program kapsamında Atatürk heykeli açılışı, zeybek gösterisi, fotoğraf sergisi, söyleşi ve fener alayıyla devam edecek etkinliklerde vatandaşlar, bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Bilecik Belediyesi, Büyük Zafer'in 102'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında 30 Ağustos Cuma günü saat 17.45'te Atatürk heykeli önünde zeybek gösterisi düzenlenecek ve saat 18.00'de Atatürk heykelinin açılışı yapılacak. Saat 18.10'da Milli Mücadele 'Fotoğraflarla Atatürk Sergisi', 18.30'da ise Yazar Sunay Akın'ın katılımıyla "Zafere Giden Yol" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca Atatürk Parkı'ndan başlayacak bir fener alayı düzenlenecek.