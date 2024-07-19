Bilecik Belediyesi Atatürk Parkı'nda Sokak Konserleri Düzenliyor

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi'nin Atatürk Parkı'nda düzenlediği sokak konserleri, renkli anlara sahne oldu.
Bilecik Belediyesi, sokak konserleriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Hazırlanan program kapsamında Atatürk Parkı'nda sahne alan Zaman Meselesi grubu üyeleri, performanslarıyla alandakileri coşturdu.
Program, 19 Temmuz Cuma akşamı Ekoflow, DJ Ahmet Uyar Performance konserleriyle devam edecek.
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