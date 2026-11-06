Bilecik Belediyesi güneş sistemiyle tüketimin yüzde 28\'ini karşılamayı hedefliyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, kapalı pazarın çatısına kurulması planlanan güneş enerjisi sistemiyle alanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 28'ini karşılamayı hedefliyor. Proje kapsamında 800 bin euro tutarında kredi kullanılması konusu Belediye Meclisi'nin gündemine alındı.

Bilecik Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Belediye Başkanlığı'nca 800 bin euro tutarında kredi kullanılması ve kullanılacak krediye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı 'na yetki verilmesi konusu ele alındı.

Bilecik Belediyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı görüşülecek konu hakkında Subaşı'na yetki verilmesi halinde çevreyi koruyan ve büyük ölçüde tasarruf ve getirisi olacak bir çalışmayı uygulamaya koymuş olacak. Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar çatısında uygulanması planlanan proje ile 12 bin metrekare alana güneş enerjisi sistemi uygulanacak.

YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ 1 MİLYON 609 BİN 115 KİLOVAT SAAT OLACAK

Projeyle her iki çatı üzerinde uygulanacak proje kapsamında yıllık elektrik üretiminin 1 milyon 609 bin 115 kilovat saat olması planlanıyor. Pazar yerinin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 5 milyon 716 bin 441 kilovat saat olacağı çalışma ile pazar alanının yıllık elektrik tüketiminin yüzde 28'inin karşılanması sağlanacak. Üretilen enerjinin ölçeklendirilmesi ise yaklaşık olarak 600 hanenin elektrik tüketimine eş değerde olacağı tespit edildi.

Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında yürütülecek proje için alınacak 800 bin euro tutarındaki kredi, 6 aylık geri ödemeler şeklinde yapılacak. Fizibilite çalışmasında Dünya Bankası'nın PUMREP kredisi ile projenin amortisman süresinin 4.5 yıl olarak hesaplandığı bilgisi verildi.