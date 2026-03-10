Bilecik'te Sivil Toplum Kuruluşları İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Bilecik'te Sivil Toplum Kuruluşları İftar Sofrasında Buluştu

10.03.2026 10:29  Güncelleme: 11:17
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, katılımcılığın şehir yönetimindeki önemine vurgu yaptı.

(BİLECİK)Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve üyelerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehirler ortak akılla, birlikte üretmeyle büyür" dedi.

Bilecik Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Başkan Subaşı, il genel ve belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Subaşı, ramazan ayının paylaşma ve anlayışın büyüdüğü özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Şehir yönetiminde katılımcılığın önemine değinen Subaşı, şunları söyledi:

"STK'lar kentin vicdanı ve hafızasıdır"

"Şehirler yalnızca yollarla, binalarla değil; ortak akılla ve birlikte üretmeyle büyür. Sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, meslek odalarımız ve basınımız; bir kentin vicdanı, hafızası ve yol gösterici ışığıdır. Sizlerin katkısı, eleştirisi ve önerisi olmadan güçlü bir şehir yönetiminden söz etmek mümkün değildir. Yerel yönetimler olarak biliyoruz ki bir kenti ileriye taşıyan şey birlikte kurulan diyalogdur. Farklı fikirler bir araya geldiğinde şehirler daha sağlıklı ve adil bir geleceğe yürür."

Tüzün'den teşekkür

İftar öncesinde vatandaşlarla selamlaşan ve çocuklarla yakından ilgilenen Tüzün ise hazırlanan iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüzün, organizasyon için Subaşı'na ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, ramazan ayı boyunca kentin farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

