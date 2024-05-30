Bilecik Belediyesi Jimnastik Kursu Öğrencileri Gösteri Sundu - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Jimnastik Kursu Öğrencileri Gösteri Sundu

Bilecik Belediyesi Jimnastik Kursu Öğrencileri Gösteri Sundu

Bilecik Belediyesi tarafından açılan jimnastik kursuna katılan çocuklar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteride performanslarını sergiledi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların daha güzel ortamlarda faaliyetlerde bulunmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yeni mekanlar oluşturacaklarını ve çocukların yeteneklerini geliştirecek kurslarla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

30.05.2024 13:34
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Bilecik Belediyesi tarafından açılan jimnastik kursuna katılan çocuklar gösteri sundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen jimnastik gösterisinde öğrenciler, eğitmen Gürkan Algan eşliğinde gruplar halinde performanslarını sergiledi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların daha güzel ortamlarda güzel faaliyetlerde bulunmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "İstasyon Mahallemizdeki binada kapsamlı bir düzenleme yaparak, burasını çocuklarımız için hazırladık. Ancak burası artık çocuklarımıza yetmiyor. Bunun için yeni arayış ve planlamalarımız var. Daha güzel ortamlarda çocuklarımızı yetiştirmek için yeni mekanlar oluşturacağız. Yeteneklerinize değer katacak birbirinden farklı kurslarla her zaman çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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