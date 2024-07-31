Bilecik Belediyesi Lavanta Hasadı Yaptı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki orta refüjlerde bu yıl üçüncü kez hasadı yapılacak lavantaları topladı.

Orta refüjlerde güzel bir görüntü oluşturmanın yanı sıra çevre kirliliği ve toz dolaşımını da engelleyen lavantalar, Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Çalışmaya katılan Başkan Melek Mızrak Subaşı, toplanan lavantaların kese ve buket yapımında kullanılarak ekonomiye kazandırılacağını belirtti. Subaşı, şöyle konuştu:

"Tekrar geleneksel lavanta hasadında buluştuk. Bu yıl üçüncü kez hasat yapıyoruz. Diğer yıllara nazaran orta refüjlerdeki lavantalarımız tüm ülkedeki lavantalar gibi maalesef strese girdi ve renklerini vermedi. Bu nedenle yağ üretimine uygun değil. Bizler de bu yıl lavantalarımızı geç hasat ediyoruz. Lavantalarımızı yine kadın kooperatifimiz üyelerine teslim edeceğiz. Onlar da hem kese yapımında hem de buket yapımında bu lavantaları kullanmış olacaklar. Bu şekilde satışlarını gerçekleştirecekler."