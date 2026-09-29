Bilecik Belediyesi, muhtarların talebiyle riskli metruk binaları yıkıyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, mahalle muhtarları ve mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda kentin birçok noktasında tehlike oluşturan metruk yapıları yıkıyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında güvenliği tehdit eden metruk binalar yıkıldı. Mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda yapılan yıkım çalışmalarıyla olası tehlikelerin önüne geçildi.

İsmetpaşa, Cumhuriyet ve İstasyon mahallelerinde yürütülen faaliyetler kapsamında yıkımlar gerçekleştirilirken; görüntü ve çevre kirliliği oluşturan alanlarda da düzenlemeler yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ömrünü tamamlamış, kullanılmayan ve bulunduğu bölgede risk teşkil eden metruk binaları kontrollü şekilde yıkmaya devam edecek.