Bilecik Belediyesi\'nde Sanat Akademisi Müzik Kursları Kayıtları Başladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı.

Birçok öğrencinin müziğin çeşitli dallarında eğitimler aldığı kurslara kayıtlar, 23-27 Eylül günleri arasında yapılabilecek. Kurslarda; keman, gitar, bağlama, piyano, klarnet, bando, perküsyon, resim ve Türk Sanat Müziği alanlarında eğitimler verilecek. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslara kayıtlar kontenjanla sınırlı olacak. 7 yaş ve üzeri kursiyerlerin başvurularının alınacağı Sanat Akademisi kursları 1 Ekim Salı günü başlayacaktır.