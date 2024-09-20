Bilecik Belediyesi\'nden 300 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında şu ana dek yaklaşık 300 öğrenciye 1000'er liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarını unutmadı. Halkın Esnafı Bi'Kart aracılığıyla gerçekleştirilen kırtasiye desteği kapsamında şu ana dek 300'e yakın öğrenciye 1000'er liralık yardım yapıldı. Öğrenciler ve aileleri, Bi'Kart'a yüklenen kırtasiye desteğini, Halkın Esnafı uygulaması geçen bütün işletme ve alışveriş merkezlerinde harcayabilecek.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız! Halkın Esnafı Bi'Kart kırtasiye yardımı krediniz kartlarınıza yüklenmiştir. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, en zor zamanlarınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu günlerinizde sevdiklerinizle kullanmak dileğiyle" denildi.