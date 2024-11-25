Bilecik Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Güncel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi çalışanları, 'kadına karşı şiddete hayır' demek için ellerinde dövizlerle yürüdü. Yürüyüşte Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Artık istiyoruz ki şiddet görmeyelim artık istiyoruz ki ölmeyelim. Bizim gücümüz başkasının üzerinde sınanmasın, denenmeyelim. Burada çok sayıda erkek çalışanımız var. Çünkü bu konuda en büyük desteği verecek olan onlar" dedi.

Bilecik Belediyesi çalışanları, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya geldi. Belediye bahçesinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar, Atatürk Parkı'na doğru yürüyüş yaptı. Ellerinde 'Kadına karşı şiddete hayır' içerikli mesajların olduğu dövizleri taşıyan çalışanlar, Atatürk Parkı'nda devam eden programa katıldı.

"Tüm şiddet mağduru kadınlarımızı rahmetle anıyorum"

Atatürk Parkı'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"Bugün, kadına karşı şiddetle mücadele günü. Belediye'deki erkek ve kadın çalışanlarımız güçlü bir yürüyüş yaptık. Ellerindeki pankart ve dövizlerde bugüne dikkat çekecek mesajlar yazılı. Bu farkındalığa tüm kadınlarımız erişmek zorunda. Ne yazık ki bu yüzyılda hala şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar var. Bizler bunlarla mücadele etmek durumundayız. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk, bizlere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün burada Türkiye'de hak sahibi ve söz sahibiyken geçtiğimiz yıllarda Bilecik'te de kadına şiddet olaylarını çok fazlaca gördük. Artık istiyoruz ki şiddet görmeyelim artık istiyoruz ki ölmeyelim. Bizim gücümüz başkasının üzerinde sınanmasın, denenmeyelim. Burada çok sayıda erkek çalışanımız var. Çünkü bu konuda en büyük desteği verecek olan onlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' Tüm şiddet mağduru kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Bir kez daha saygıyla hatırlıyoruz."

Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk Parkı üzerindeki alanda kadınlara üzerinde "Siyah inci gibi benzersiz ve güçlü olan her kadın için; saygı, sevgi ve güven dolu bir yaşam dileğiyle" mesajının yazılı olduğu siyah inciler dağıtıldı.

Sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.