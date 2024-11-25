Bilecik Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Bilecik Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Bilecik Belediyesi çalışanları, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katılımıyla 'kadına karşı şiddete hayır' mesajı vermek üzere yürüyüş düzenledi.

25.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi çalışanları, 'kadına karşı şiddete hayır' demek için ellerinde dövizlerle yürüdü. Yürüyüşte Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Artık istiyoruz ki şiddet görmeyelim artık istiyoruz ki ölmeyelim. Bizim gücümüz başkasının üzerinde sınanmasın, denenmeyelim. Burada çok sayıda erkek çalışanımız var. Çünkü bu konuda en büyük desteği verecek olan onlar" dedi.

Bilecik Belediyesi çalışanları, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya geldi. Belediye bahçesinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar,  Atatürk Parkı'na doğru yürüyüş yaptı. Ellerinde 'Kadına karşı şiddete hayır' içerikli mesajların olduğu dövizleri taşıyan çalışanlar, Atatürk Parkı'nda devam eden programa katıldı.

"Tüm şiddet mağduru kadınlarımızı rahmetle anıyorum"

Atatürk Parkı'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"Bugün, kadına karşı şiddetle mücadele günü. Belediye'deki erkek ve kadın çalışanlarımız güçlü bir yürüyüş yaptık. Ellerindeki pankart ve dövizlerde bugüne dikkat çekecek mesajlar yazılı. Bu farkındalığa tüm kadınlarımız erişmek zorunda. Ne yazık ki bu yüzyılda hala şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar var. Bizler bunlarla mücadele etmek durumundayız. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk, bizlere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün burada Türkiye'de hak sahibi ve söz sahibiyken geçtiğimiz yıllarda Bilecik'te de kadına şiddet olaylarını çok fazlaca gördük. Artık istiyoruz ki şiddet görmeyelim artık istiyoruz ki ölmeyelim. Bizim gücümüz başkasının üzerinde sınanmasın, denenmeyelim. Burada çok sayıda erkek çalışanımız var. Çünkü bu konuda en büyük desteği verecek olan onlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' Tüm şiddet mağduru kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Bir kez daha saygıyla hatırlıyoruz."

Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk Parkı üzerindeki alanda kadınlara üzerinde "Siyah inci gibi benzersiz ve güçlü olan her kadın için; saygı, sevgi ve güven dolu bir yaşam dileğiyle" mesajının yazılı olduğu siyah inciler dağıtıldı.

Sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Kadına şiddet, Etkinlik, Belediye, Bilecik, 3-sayfa, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu 2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.