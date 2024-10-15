Bilecik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Bin TL Burs Desteği

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Bi'genç Üniversiteli" projesiyle kentte okuyan üniversite öğrencilerine 5 bin liralık burs verilecek.

Bilecik Belediyesi, kentteki öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yakın takibi ve talimatlarıyla başlatılan "Bi' genç Üniversiteli" projesiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyan 25 yaş altı öğrencilere 5 bin TL'lik burs verilecek. Burs için başvurular, 15-22 Ekim 2024 tarihleri arasında 'bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr' adresinden yapılabilecek.