Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nden hünerli sergi

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde müzik, resim ve rölyef sanatında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte kursiyer çocuklar ve gençler, piyanodaki hünerlerini sergilerken; resim ve rölyef sanatında eserler ortaya koyan kursiyerler de çalışmalarını katılımcıların beğenisine sundu.

Velilerin de katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında yapılan güzel faaliyetlere değinerek, şunları söyledi:

"Ben de sanat akademisinde eğitim alan bir öğrencinin annesi olarak çok mutluyum. Burada bizlere müziğin güzelliğini sunan öğrencilerimizden bazıları İstanbul ve Bursa gibi illerde düzenlenen etkinliklerde Bilecik'imizi temsil ederek, başarılar elde etti. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak artık ilimizde resitaller yapabileceğimiz inancındayım. Artık bizler de başka illere değil başka illerden bize gelecek öğrencilerle bu türden güzel aktiviteler düzenleyebilecek duruma geldik. Gerçekten öğretmenlerimiz bu alanda çocuklarımıza çok güzel fırsatlar sundu. Her bir öğretmenimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden siz değerli aile üyelerine de şükranlarımı sunuyorum."