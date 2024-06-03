Bilecik Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla başlatılan sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çöp tenekeleri, çevre ve şehir çöplüğünde ilaçlama yaparak haşere oluşumunu engellemeye çalışıyor.

03.06.2024 15:53  Güncelleme: 16:04
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla başlatılan sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi ekipleri, birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumunu engellemeye çalışıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı çalışmalarına hız veren ekipler, çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı da mücadele ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgilerin içerdiği bilgilendirme metinleri paylaşıldı. Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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