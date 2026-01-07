Bilecik Belediyesi'nin Merkezi, Can Dostlara Ev Sahipliği Yapmaya Devam Ediyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni yılda da can dostlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Başta aşı ve kısırlaştırma çalışmaları olmak üzere yüzlerce can dostun ameliyat edildiği ve tedavi gördüğü Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, kış mevsiminde de hayvanlara en iyi olanakları sunmaya devam ediyor.

Uzman hekim ve görevlilerin büyük bir titizlikle görevlerini sürdürdüğü merkez, 2025 yılında yüzlerce kedi, köpek ve yaban hayvanına tedavi ve barınma imkanı sundu. Ana tesis başta olmak üzere iki adet doğal yaşam alanını da can dostların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal ortamlarda zaman geçirmesini sağladı. 700'e yakın kedi ve köpeğin yaşamını sürdürdüğü merkez, 2025 yılında binlerce öğrenci ve vatandaşı da ağırladı.

2025 yılı içerisinde 726 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı merkezde ayrıca bin 100 adet kuduz aşısı, bin 856 adet parazit aşısı uygulaması yapıldı. Ayrıca, 235 adet kedi ve köpek sahiplendirildi.

Bin 82 adet kedi ve köpeğin muayene edilerek sağlığına kavuşturulduğu merkezde, onlarca ameliyat işlemi gerçekleştirildi; 6 adet yaban hayvanı da tedavi edildi.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sokak hayvanlarının kırık operasyonlarında kullanılması için osteosentez seti alınırken; osteosentez matkap, pin, plaka seti de ekipmanlar arasına dahil edildi.

Merkezde bulunan Mama Üretim Tesisi'nde can dostlar için mama üretimini artırmak amacıyla makinelerde değişikliklere gidilerek, daha sağlıklı ve etkin üretim gerçekleştirildi.