Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında 6 Madde Karara Bağlandı

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yönetiminde gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yönetiminde gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Mardin Nusaybin'de Türk bayrağına yapılan saldırı kınandı.

Belediye meclis üyeliğinden istifa eden Gökhan Sınmaz'ın yerine Ücret ve Tarife Komisyonu'nda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçiminin yapıldığı toplantıda, CHP'den Mehmet Cansız üye olarak seçildi. Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi Üyeliği'nde kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan seçimde ise CHP grubundan Kutay Tekin seçildi.

Beşiktaş ve Hürriyet mahallelerinde bulunan ve imar planı içerisinde kalan imar yollarına sokak ismi verilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda, Gelirler Müdürlüğü'nün görev ve çalışma usullerini düzenleyen Görev ve Çalışma Usullerine Dair Yönetmelik Taslağı konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine istinaden görüşülmesi yapıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, yeni hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, hisselerinin tamamı Belediye Başkanlığı'na ait olan BİLTUR Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin arttırılması konusu da görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda konu, oy çokluğuyla kabul edildi.