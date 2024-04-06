Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce kişi bir araya geldi.
Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşamaktan sevinç duyduklarını söyledi.
Bileciklilerin aynı sofrada buluşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Subaşı, "Öncelikle tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin. Ramazan, birlik, beraberlik, sevgi ve hoş görü ayıdır. Güzel ve sağlıklı geçen bir seçimden sonra sizlere hizmet etmek üzere görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hep birlikte el ele vererek, şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
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