Bilecik Bozüyük'te saman balyası yangınları söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Düzağaç ve İçköyü'nde boş arazide depolanan saman balyalarında çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangınlar çevreye yayılmadan söndürülürken, ekipler uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saman balyalarının zarar gördüğü samanlık yangınları söndürüldü.
İlçeye bağlı Düzağaç ve İçköyü'nde boş arazide depolanan saman balyalarından duman geldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan balyalara müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
Ekipler yangınların sönmesinin ardından uzun süre soğutma işlemi yaptı.
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Kaynak: AA
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