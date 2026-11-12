Bilecik Bozüyük\'te uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Bozüyük'te uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin uygulamasında şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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