Bilecik Emniyeti kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 7 yıl 2 ay 20 gün ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü emniyet ekiplerince yakalandı. Kasten öldürme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından cezaları olan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te, 7 yıl 2 ay 20 gün ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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