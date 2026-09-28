Bilecik Gölpazarı\'nda define arayan 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında dedektör, jeneratör ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi; haklarında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan fotokapanca kaydedilen görüntülerde bir grubun define aradığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda İ.Ö, R.K, F.K. ve Ö.D, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, jeneratör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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