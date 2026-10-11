Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandı

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Bilecik Gölpazarı\'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandı
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Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda N.S, E.T, O.A, K.A. ve E.S'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
GölpazarıGüvenlik3. SayfaJandarmaBilecikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandı - Son Dakika
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