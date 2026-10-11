Bilecik Gölpazarı\'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandı

Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli ormanlık alanda suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda N.S, E.T, O.A, K.A. ve E.S'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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