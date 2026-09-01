Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M. (23), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaydere mevkisinde yakalandı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Bozüyük ilçesi Çaydere mevkisinde "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.M. (23) yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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