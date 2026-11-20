Bilecik merkezli, 3 ilde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma" ile "silah ticareti" suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren soruşturma sonucu Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Eskişehir ve Adana'daki adreslerde, özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca 5 tabanca, 490 tabanca fişeği, 100 av tüfeği kartuşu ile çok sayıda senet, not kağıdı, dijital materyal ile para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüpheliden 5'i ise ifadelerinin alınmasından sonra, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.