Bilecik Osmaneli\'de Düzmeşe köyündeki 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bilecik Osmaneli'de Düzmeşe köyündeki 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde Yaşar Erdoğan'a ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde, Yaşar Erdoğan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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