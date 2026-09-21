Bilecik Pazaryeri'nde panel hırsızlığı iddiasıyla zanlı tutuklandı, 7 suç kaydı var - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde panel hırsızlığı iddiasıyla zanlı tutuklandı, 7 suç kaydı var

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Bilecik Pazaryeri'ndeki fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelini çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanarak tutuklandı. Bozüyük'teki evinde bulunan çalıntı malzemeler fabrikaya teslim edilirken zanlının 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Ö. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan M.Ö.'nün Bozüyük ilçesindeki evinde bulunan çalıntı malzemeler de fabrikaya teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde panel hırsızlığı iddiasıyla zanlı tutuklandı, 7 suç kaydı var - Son Dakika
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