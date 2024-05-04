Bilecik Pazaryeri\'nde Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı.
İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda büyük su birikintileri oluştu.
Özellikle Çarşı Mahallesi'ndeki bazı yollar, su altında kaldı.
İlçede cumartesi günleri kurulan giyim pazarı da yağıştan etkilendi. Esnaf, yağış aniden bastırınca tezgahlarındaki bazı ürünleri alıp gitti.
Çadırlar ile tezgahlar ve üzerlerinde kalan ürünler ise ıslandı.
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