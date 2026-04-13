Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri, Bursa'da Sahne Aldı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Müzik Festivali'nde sahne aldı.

Bursa'da düzenlenen 6. Uluslararası Genç Yıldızlar ve Ustalar Müzik Festivali'nde aldıkları eğitimleri katılımcıların beğenisine sunan Bilecikli genç yetenekleri, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı da yalnız bırakmadı. Programı takip eden Subaşı, genç müzisyenler ve eğitmenlerine çiçek vererek, performansları dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Sanatın birleştirici gücünü ve genç yeteneklerin umut veren yolculuğunu bir kez daha gururla izledik. Bursa'da düzenlenen 6. Uluslararası Genç Yıldızlar ve Ustalar Müzik Festivali'ne katılan Sanat Akademisi ve Çok Sesli Çocuk Koromuzun kıymetli öğrencileri, emekleri, disiplinleri ve yetenekleriyle bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Kültür ve sanatla büyürken yarınlara olan inancımızı güçlendiren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.