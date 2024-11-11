Bilecik'te 11. Gün Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te 11. Gün Buluşması

Bilecik'te, plaka kodu 11'e ithafen düzenlenen buluşmada gönüllülere ödüller verildi.

11.11.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, kentin plaka kodu olan 11'e ithafen kasım ayının 11'inci gününde buluşma programı düzenlendi.

Valilik, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Farklı illerde yaşayan Bileciklilere ait sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla süren programda, "kent gönüllüleri" ile "şehre değer katanlar" kategorilerinde dereceye girenlere belge ve ödülleri verildi.

Vali Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, doğuştan Bilecikli olmadığını, sonradan bu onura eriştiğini söyledi.

Bilecik'in pek çok kültürel ve ekonomik değere ev sahipliği yaptığını anlatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Gurur duyacak o kadar çok şeyimiz var ki. Bizim bu kadar güzelliğin içinde sadece bir şeye ihtiyacımız var. Valisiyle, belediyesiyle, siyasetiyle, bürokrasisiyle ve vatandaşıyla ortak bir değere ihtiyacımız var. Bu ortak değer için seçim yapmaya gerek yok. Tek ortak değerimiz, Bilecik'tir."

Bilecik Belediye Başkan Vekili Yaşar Külhan da kente gönül vermiş her kesimden temsilciyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinliğin Bileciklileri bir araya getirmekten çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Külhan, "Bugün hep birlikte, şehrimize olan bağlılığımızı, köklerimize duyduğumuz saygıyı ve geleceğe dair ortak umutlarımızı paylaşıyoruz. Aynı zamanda bu anlamlı buluşma ile şehrimize birçok alanda önemli değerler katanları ağırlıyoruz." diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur'un da katılımcılara hitap ettiği, halk oyunları gösterisi ve "Sandıktaki Türküler" konseriyle devam eden program, girişe kurulan yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivil Toplum, bilecik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 11. Gün Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te 11. Gün Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.