Bilecik\'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada merkez Kurtköy'de faaliyet gösteren işletmede "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi (24), Gülümbe köyünde de "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü (31) yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
