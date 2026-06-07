Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, araç ve şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 5 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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