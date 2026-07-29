Bilecik'te 768 Kg Tarihi Geçmiş Çay Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 768 Kg Tarihi Geçmiş Çay Ele Geçirildi

Bilecik\'te 768 Kg Tarihi Geçmiş Çay Ele Geçirildi
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Zabıta ekipleri, ruhsatsız depoda son kullanma tarihi geçmiş 768 kg poşet çaya el koydu.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el koydu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tespit ettikleri ruhsatsız depoda son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çay tespit etti.

Denetimlerle ilgili görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, poşet çaylara el konulduğu ve deponun mühürlendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 768 Kg Tarihi Geçmiş Çay Ele Geçirildi - Son Dakika

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