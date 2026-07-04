Bilecik'in Bayırköy beldesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.
A.İ'ye ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.
Boş ağıldaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ağılın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Ağılda Yangın - Son Dakika
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