Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Semih S. (34) yönetimindeki 11 ACT 126 plakalı hafif ticari araç, Bozüyük-Bilecik kara yolunun Başköy köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Semih S, eşi Sevgi S. (32) ile çocukları Aslıhan C.S. (3) ve Asya M.S. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Araç Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?