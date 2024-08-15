Bilecik'te Arapdede Köyünde Yüksek Gerilim Hattı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Arapdede Köyünde Yüksek Gerilim Hattı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Arapdede Köyünde Yüksek Gerilim Hattı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köyünde devrilen ağacın yüksek gerilim hattı telini koparması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Köy Muhtarı Erol Akman, kovalarla su taşıyarak söndürdüğü yangın 1 saat sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, OEDAŞ, Orman ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle rüzgara rağmen evlere 5 metre kala yangın kontrol altına alındı.

15.08.2024 15:16
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köyünde devrilen ağacın yüksek gerilim hattı telini koparması sonucu çıkam yangın kontol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesi Arapdede köyünde yüksek gerilim tellerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

Köy Muhtarı Erol Akman, kovalarla su taşıyarak söndürdüğü yangın 1 saat sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, OEDAŞ, Orman ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle rüzgara rağmen evlere 5 metre kala yangın kontrol altına alındı.

Muhtar Akman, AA muhabirine şunları ifade etti:

"Köyümüzde günlerdir su sıkıntısı var, sabah inekleri sağarken bana elektriklerin kesildiğini bildirdiler. Ben de OEDAŞ ekiplerine haber verdim. Fakat telin kopmasına sebep olan devrilen söğüt ağacının yandığını fark ederek hemen evden kovalarla su getirip söndürdüm. Daha sonra o ağaç içten içe yeniden alevlenerek otluk alana sıçramasıyla yangın büyüdü. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla çok şükür evlere 5 metre kala kontrol altına alındı." dedi.

Kaynak: AA

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