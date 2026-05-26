Pazaryeri\'nde bayram arifesinde geleneksel kabir ziyareti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti gerçekleştirildi.

İkindi namazından sonra kabristana gelen ilçe halkı, yakınlarının mezarı başında dua ediyor.

İlçenin din görevlileri tarafından da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriliyor.

Ziyarete katılan Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, AA muhabirine Pazaryeri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen gelenekle kabir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep birlikte geçmişlerimizi yad ettik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AA muhabirine, vatan için canını feda eden şehitler ile hayatını kaybeden yakınları için dua ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bayramlar sadece yaşayanlar için değil, bizleri bugünlere yetiştiren geçmişlerimizi andığımız vefa duygusunun en üst seviyeye müstesna günlerdir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eder bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."