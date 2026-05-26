Pazaryeri\'nde bayram arifesinde geleneksel kabir ziyareti

26.05.2026 20:56
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde halk, ikindi namazı sonrası kabristana giderek yakınlarının mezarlarında dua etti. Kaymakam ve belediye başkanı da katılımla geçmişler yad edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti gerçekleştirildi.

İkindi namazından sonra kabristana gelen ilçe halkı, yakınlarının mezarı başında dua ediyor.

İlçenin din görevlileri tarafından da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriliyor.

Ziyarete katılan Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, AA muhabirine Pazaryeri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen gelenekle kabir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep birlikte geçmişlerimizi yad ettik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AA muhabirine, vatan için canını feda eden şehitler ile hayatını kaybeden yakınları için dua ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bayramlar sadece yaşayanlar için değil, bizleri bugünlere yetiştiren geçmişlerimizi andığımız vefa duygusunun en üst seviyeye müstesna günlerdir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eder bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
