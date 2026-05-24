Bilecik'te Bayram Öncesi Trafik Denetimleri
Bilecik'te Bayram Öncesi Trafik Denetimleri

24.05.2026 13:20
Bilecik'te jandarma, bayram öncesi huzurlu seyahat için trafik denetimleri yaptı.

Bilecik l Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimleri yapıldı.

İl genelindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yol kontrol noktaları ile kritik güzergahlarda gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda personel görev aldı.

Bilecik-Sakarya ile Bozüyük-Bursa-Eskişehir kara yolunda dron desteğiyle yapılan denetimlerde, araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ile hız sınırlarına uyulmasının trafik güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde, yol izni yol olmayan yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, bayram şekeri ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Bilecik, Güncel, Yaşam

