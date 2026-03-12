Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bilecik\'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
12.03.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te bıçaklı ve silahlı kavgada polis memuru dahil 3 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri var.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve kardeş oldukları belirlenen M.T. ile R.T, henüz belirlenemeyen nedenle istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen polis memuru Y.T, tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada M.T. ve R.T, polis memuru Y.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Y.T'nin de beylik tabancasıyla ateş etmesi üzerine iki kardeş yaralandı.

Hafif yaralanan M.T. ve R.T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan polis memuru Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Kavga, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:55:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.