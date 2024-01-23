Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ericek köyünde sabaha karşı Kadir Aydın'a (49) ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.