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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyünde Kadir Aydın'a ait olan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi
23.01.2024 - 09:45,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ericek köyünde sabaha karşı Kadir Aydın'a (49) ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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