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Bilecik'te düzenlenen operasyonda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen operasyonda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te yapılan tarihi eser operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 zanlı yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.

Bilecik\'te düzenlenen operasyonda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
16.01.2024 - 17:58,
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Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.

Kaynak: AA
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Bilecik, Suç, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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