Bilecik'te esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bilecik'te esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Bilecik\'te esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları çalışmada üzerlerinde esrar bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar hakkında uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

23.05.2024 11:41
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Bilecik'te üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yaptı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilecik, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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