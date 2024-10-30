Bilecik\'te Fırında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te, ekmek yapımında kullanılan fırında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Necmiye köyünde, Berkay Ünsal'a ait evin yanında bulunan fırında yufka yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğinde bulunan eve sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangından kaynaklı maddi hasar oluştu.